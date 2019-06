Descrizione evento: Il progetto BimboPoli è la nuova proposta rivolta ai più piccoli per vivere il Politeama anche d’estate. Stare insieme per imparare ad ascoltarsi, riconoscere e dare voce alle proprie emozioni, attraverso laboratori di movimento, musica, letture animate, caccia al tesoro, albero delle emozioni.



Un progetto coordinato dalla musicoterapista Francesca Nobili, rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.



Le attività si terranno nei locali del Politeama dall’1 al 12 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13. Ci sarà anche la possibilità di fare pranzo con uscita alle ore 14.



Una sana merenda per tutti i bambini sarà offerta dall’ Agriturismo Coroncina.



Iscrizioni entro il 25 giugno, numero massimo 16 bimbi.



Per iscriversi il genitore del minore deve compilare il modulo disponibile sul sito www.politeama.org (scarica qui) o alla biglietteria del Politeama aperta dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00



Informazioni e iscrizioni: info@politeama.org – tel. 0733 968043