Descrizione evento: Musica, danza, cultura, attività per bambini…. Corinaldo offre una serata ricchissima a tutti coloro che la sceglieranno per trascorrere una Notte Romantica. ORE 18:30 – LARGO XVII SETTEMBRE 1860 – Visita Guidata “Sulle tracce degli organi corinaldesi” Ritrovo presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, consigliata prenotazione Info: 071.7978636 – Aperitivo e Cena presso i ristoranti del Borgo aderenti all’iniziativa. ORE 21:30 – IL TERRENO – Concerto “O mia diletta luna” Parole e note tra Rossini e Leopardi Corpo Bandistico “Città di Corinaldo” e letture di Elena Micci, Lorenzo Franceschini e Andrea Mazzanti ORE 22:30 – LARGO XVII SETTEMBRE 1860 – Concerto d’arpe Erin’s Fairies duo di arpe celtiche: Serena Gasparini e Micol Avenali – La Piazzetta della musica – ORE 23:30 – LA PIAGGIA – Performance “Nobody but me” Martha Campanini e Alex Sanchez E.sperimenti Junior Company Produzione IL GDO

– “Bacio di Mezzanotte”

DALLE 21:00 – “Aspettando il bacio” Incursioni danzerine in collaborazione con il Nuovo Spazio Studio Danza di Mariella Strappa – Jesi DALLE 21:00 – LUOGHI DELLA CULTURA – MUSEI Apertura straordinaria notturna dei musei del Centro Storico – INFO presso Ufficio IAT PER BAMBINI DALLE ORE 21:00 – LARGO X AGOSTO Laboratori e letture a cura del Corilab e della Biblioteca Comunale