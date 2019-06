Descrizione evento: L'ESPERIENZA è ADATTA A TUTTI, DURATA TOTALE 3h CIRCA



"Chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo.

Ascolta l'eco silenzioso del tuo respiro fondersi con le gocce d'acqua che si infrangono al suolo. Con il mormorio delle foglie oscillanti al vento.

Con la roccia fredda. Silenzio.

Siamo all'ingresso del complesso sotterraneo più esteso del Monte Frasassi. Siamo nella Grotta del Mezzogiorno".

In occasione dell'International Yoga Day, a cavallo del solstizio d'estate, faremo una passeggiata su un breve, ma stupendo sentiero in cui potremo ammirare scorci sulla Gola di Frasassi per poi immergerci nel sottobosco, che ci porterà alla Grotta del Mezzogiorno. Ed è seduti al suo interno che inizieremo una pratica di meditazione, esperienza unica di fusione con la Natura, dove il contatto con la montagna diventa terreno di sperimentazione di una nuova consapevolezza di noi stessi.

Il 21 giugno, data scelta dall'ONU per celebrare l'International Yoga Day, è anche la giornata in cui il sole ci dona più ore di luce, una porta verso la seconda metà dell'anno che secondo la filosofia dello yoga è particolarmente favorevole per piantare i semi del cambiamento.



DETTAGLI ESCURSIONE: Difficoltà: E (facile), Dislivello: 100m, Tempo di percorrenza: 1h circa (solo andata)

DETTAGLI MEDITAZIONE:

Il silenzio ha il suono del nostro respiro.

Respirare è un atto fisiologico involontario che compiamo circa 25.000 volte al giorno. In una società caotica come quella che viviamo, si avverte sempre più il bisogno di esperienze concrete che coinvolgano i nostri sensi, e riportino la nostra attenzione sul momento presente. La consapevolezza del nostro respiro ci fa essere qui ed ora. Ferma la mente.

La pratica consisterà infatti nella pratica di alcune tecniche di respirazione (Pranayama), seguite dalla "Meditazione del Respiro".

COSA PORTARE:

- Frontale o torcia

- Scarpe da trekking preferibilmente alla caviglia

- Abbigliamento comodo adeguato alla stagione

- Acqua

- Barrette e cena al sacco

- Consigliati bastoncini

- Asciugamano o telo o coperta, qualsiasi cosa vi renda più confortevole la seduta a terra.

RITROVO: 18:30 Pierosara, 60040 - Genga (AN)

INFO E PRENOTAZIONI:

Giulia Chiorri Yoga Teacher

tel. +39 327 9470268

Silvia Santini Guida Ambientale Escursionistica

tel. +39 347 4675229

PREZZO: 15€ comprensivo di accompagnamento con Guida AIGAE e meditazione guidata.