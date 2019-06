Descrizione evento: Fioritura della lavanda ad Assisi : Torna la decima edizione della FESTA DELLA LAVANDA a Castelnuovo presso IL LAVANDETO DI ASSISI La festa della lavanda di Assisi è un' occasione per trascorrere un week end in campagna ammirando le bellezze che offre la natura, in questo caso, i nostri campi di 2 ettari, coltivati con la nostra rarissima collezione di varietà di lavanda: filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, lo stupendo giardino delle salvie ornamentali e il campo delle erbe aromatiche, il laghetto con ninfee di 8 colori, il tutto con il bellissimo sfondo di Assisi. Per l' occasione allestiremo una piccola mostra mercato con le nostre piante: lavande, salvie da fiore, piante aromatiche, piante perenni, ninfe; i nostri prodotti alla lavanda, ed inoltre parteciperanno alcuni vivaisti specializzati e artigiani di qualità; durante le due giornate si susseguiranno visite guidate per scoprire tante varietà di lavanda, profumi di tantissime piante aromatiche e piante poco diffuse ma bellissime per il vostro giardino. Con un piccolo alambicco potrete assistere alla distillazione della lavanda e vedere come avviene l' estrazione dell' olio essenziale. Corsi di unguenti ed oleoliti su prenotazione anticipata alla Dottoressa Marila Franceschini 331 5040661 339/5388300 Per ulteriori informazioni visita la pagina del sito https://sites.google.com/site/illavandeto/Festa-della-lavanda-di-Assisi per scegliere l' Hotel clicca sul link di booking riservato ai nostri amici ed otterrai uno sconto del 10% https://www.booking.com/s/35_6/1c75773d L' ingresso alla festa è gratuito, le visite guidate durante alcuni orari sono libere (Sono fatte a nostra discrezione) ma accettiamo prenotazioni per visite guidate personalizzate e più approfondite per gruppi e guide turistiche (Euro 5.00 a persona) Alla festa della lavanda è presente un punto ristoro e un bar con bevande e gelato anche alla lavanda. Domenica a sera Pizza nel Lavandeto da prenotare al ristorante Il GIRASOLE a Castelnuovo Di Assisi. Cena a tema lavanda su prenotazione anticipata: Sabato 22 giugno 2019 OSTERIA SAN VITTORINO (Assisi) Sabato 29 giugno LA VALLE DEL SUBASIO (Rivotorto di Assisi) Sabato 6 luglio VALLE DI ASSISI (Tordandrea di Assisi) CONCORSO FOTOGRAFICO E CONCORSO DI PITTURA SU INSTAGRAM Preghiamo le agenzie di viaggio che organizzano il tour di informarci www.illavandeto.com