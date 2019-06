Descrizione evento: Tornano le escursioni NATura-CULtura: percorreremo l’ultima tappa del Cammino Francescano della Marca, lungo un antico pellegrinaggio di San Francesco ad Ascoli Piceno, alle pendici del Monte Ascensione tra calanchi e arenarie. Arriveremo quindi ad Ascoli, la città delle cento torri, delle olive e delle chiese di travertino. Visiteremo la splendida capitale dei Piceni in un affascinante percorso di pietra e testimonianze storiche! Programma: mattina: escursione lungo il CFM da Vena Piccola ad Ascoli Piceno. Pranzo libero in centro ad Ascoli Piceno. Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Ascoli Piceno. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 5 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e guida turistica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m in salita, 450 m in discesa Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Fuori Porta, ore 9:00, Viale Treviri, 149, 63100 Ascoli Piceno AP, Italia, Ascoli Piceno

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito