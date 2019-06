Descrizione evento: LA STORIA DI OLIVA E DEL PRINCIPE POMO D'ORO Una produzione GRANTEATRINO CASA DI PULCINELLA. Dalla penna dello scrittore per l'infanzia Paolo Cementale uno spettacolo di pupazzi e burattini tra gags, musica e colpi di scena. IN CASO DI MALTEMPO LO SPETTACOLO SI TERRA' all'interno dell'Auditorium San Rocco.



SPETTACOLO A PAGAMENTO INGRESSO Posto Unico € 5.00 - POSTI LIMITATI!!! SI CONSIGLIA DI ACQUISTARE I BIGLIETTI IN ANTICIPO - Biglietti in vendita dalle ore 20.30 Inizio spettacoli ore 21.30 Promozione per i ragazzi: vieni a 2 spettacoli e avrai in omaggio l'ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario. INFO ATGTP Tel 0731.56590 - cell. 334 1684688 www.atgtp.it - info@atgtp.it lun-ven / 9.00-13.00