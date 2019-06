Descrizione evento: Secondo appuntamento con gli EcoTuristici 2019: risaliremo il Cesano camminando direttamente nel letto del fiume! Un’escursione affascinante per vivere il fiume Cesano a strettissimo contatto: conosceremo da vicino i salici, i pioppi e un uccellino che nidifica sulle rive ghiaiose: il Corriere piccolo! Per chi vuole, finale con pranzo libero in trattoria! Percorso: Foce Cesano - Pioppeta del Cesano - Osteria sul Lago. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 6 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: GRATIS!!! Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 30 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Mondolfo (AN), parcheggio sotto le mura di Via Marconi , ore 8.30, Mondolfo, 61037 Mondolfo PU, Italia, Mondolfo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito