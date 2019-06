Descrizione evento: SPUNTATURE E PORCHETTA RIGOROSAMENTE DI NOSTRA PRODUZIONE

Agriturismo la Casa in Campagna

in collaborazione con DECIBEL SOCIAL CLUB

Venerdì 21 Giugno 2019 dalle ore 18,00

SPUNTATURA DAY

INAUGURAZIONE ESTATE 2019

Amate l’atmosfera e i sapori realmente tradizionali dell’Agriturismo? Eccovi serviti, alle porte di Ancona e precisamente a Sappanico c’è La Casa in Campagna, un ristorante che può offrirti un ambiente piacevole e gustoso con una cucina tradizionale e casereccia marchigiana. E cosa di non poco conto altrettanto piacevole il conto molto contenuto rispetto ai piatti proposti. Per il bere poi la qualità dei Vini di Montecappone che dimostrano la cura e l’attenzione che Paolo Barletta, il proprietario, vuole riservare ai suoi amici clienti.



In questo evento speciale si inaugura la location esterna dell'Agriturismo che permette di stimolare il senso visivo grazie alla splendida cornice della campagna di Sappanico e il senso del gusto per merito della cucina e dei prodotti a KM. ZERO che solo a "La Casa In Campagna" ti può offrire.

????

Per l'occasione saremo in collaborazione con il Decibel Social Club ed i loro #Rockparty. In consolle ci sarà...

- DJ ZULLO (Luciano Zullo)

e il suo mix di Rock'n'Roll - Rockabilly - 70's - 80's - Indie - Punk - Grunge -Trash - Electro e tanto altro...

??????????????????????

APERICENA EURO. 15,00 ALL INCLUSIVE:



Panino o piatto con...

- SPUNTATURE

- PORCHETTA

- GRIGLIATINA



Ricco Buffet...

- PASTA FREDDA

- INSALATA DI RISO

- AFFETTATI

- FORMAGGI

- TRAMEZZINI

+ tante altre prelibatezze!



Da bere...

- VINO BIANCO E ROSSO

- BIRRA

- CAFFE'

- SORBETTO



ESCLUSI AMARI, DISTILLATI E LONG DRINKS

????

LA CASA IN CAMPAGNA

Via Sappanico 93 - Sappanico (AN)

Per INFO e PRENOTAZIONI: Tel. 333 84 922 00