Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO

&

CIRCOLO ACLI FERMIGNANO

presentano:



CHI HA UCCISO L'UOMO RAGNO?!

La cena con delitto più supereroica che c'è.



al CIRCOLO ACLI DI FERMIGNANO



SABATO 6 LUGLIO ALLE 20.30



La storia

Siamo in un'epoca in cui i supereroi sono diventati veri e propri personaggi pubblici, alla stregua delle star hollywoodiane, facendo passare in secondo piano la loro attività di "salvatori del mondo". La scaltra manager di spettacolo Selma Whitman riunisce i suoi supereroi di punta per un'emergenza in piena regola: Spiderman è introvabile da ormai 5 giorni e proprio durante la giornata del suo ultimo avvistamento, ognuno di loro ha avuto modo di vederlo, chi per un'ospitata in un talk show, chi per delle riprese pubblicitarie. Tutti sembrano innocenti, ognuno ha un alibi, ma ognuno di loro potrebbe avere anche un buon motivo per far sparire dalla circolazione uno dei supereroi più amati dal pubblico.

E voi? Sarete così superarguti da trovare la soluzione a questo mistero?





Menu

Tagliatelle al ragu e piselli

Roast Beef con funghi

Patate arrosto e Insalata mista



spettacolo + cena

SOCI: EURO 20

NON SOCI: EURO 22



PREMIO: Buono sconto 50 euro per prossima cena al RISTOACLI



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel: 335 216180 / 347 1537261