Descrizione evento: Domenica 30 Giugno, ore 21:00, in Piazza Ortensio Targa si svolgerà il Saggio finale C.O.M. (Corso di Orientamento Musicale), riservato ai ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, organizzato dal Comune di Castelleone di Suasa , in collaborazione con la Banda Musicale Cittadina "G. Verdi" e l' Accademia della Musica e dello Spettacolo "G. Verdi" .