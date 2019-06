Descrizione evento: Forca di Gualdo è il valico settentrionale di accesso ai Piani di Castelluccio di Norcia e confine tra Marche ed Umbria a quasi 1500 metri di altitudine. La piccola chiesa della Madonna della Cona vi fu eretta come ringraziamento per la fine della lunga lotta tra vissani e nursini per il possesso del Pian Perduto conquistato nel 1522 dai primi con lo "stratagemma" di aver usato le proprie donne per distrarre gli avversari. La prima domenica di luglio vi si svolge la Festa de "li ddu' de luju" (due di luglio) per celebrare la fine della transumanza, data entro cui i Pastori dovevano rientrare a Castelluccio di Norcia, sul posto vi è stato infatti eretto il Monumento al Pastore, l'unico in Italia ad essi dedicato. La Piana di Castelluccio è un ambiente dallo scenario tra i più suggestivi dell'Appennino, soprattutto durante il periodo della Fiorita che in genere avviene tra la fine di maggio e la metà di luglio quando i campi di Lenticchia si riempiono con fiori spontanei come Papaveri, Margherite e Fiordalisi a cui si aggiungono Ranuncoli, Genziane, Asfodeli, Viole, Narcisi e tanti altri. L'intero altopiano si colora come un "caleidoscopio" creando effetti ottici stupendi, sia osservandoli dal Paese o dalle alture circostanti che passeggiando tra i campi dove si è avvolti da profumi e colori. Qui la Lenticchia, che ha ottenuto la Indicazione Geografica Protetta, si semina non appena scioglie l'ultima neve e viene poi raccolta a fine luglio. durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 350 metri le prenotazioni si ricevono via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:45 a Forca di Gualdo per partecipare occorrono calzature adatte a sentieri, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o concentrarsi sull'evento collegato