Descrizione evento: Mercoledì 26 giugno 2019, alle ore 21.15, si terrà al Villino Romualdo di Trecastelli la presentazione del libro di Francesco Trombetta LA SERVA DI TUTTI – Dati memorabili della donna marchigiana (Ventura Edizioni). All’incontro dopo i saluti istituzionali interverranno Catia Ventura, editrice del volume, e l’autore Francesco Trombetta.LA SERVA DI TUTTI è una ricercata e al tempo stesso piacevole dissertazione sulla figura della donna marchigiana, che l’autore, grazie a uno studio dal sapore antropologico, va a indagare in molteplici contesti. Come afferma Francesco Trombetta: “La donna marchigiana è stata una delle prime esperienze della mia vita, forse la prima in assoluto: solo che non lo sapevo. La Ur-Erfahrung come direbbero I filosofi ermeneutici tedeschi, l’esperienza archetipa e, se non fosse stato per felici coincidenze, rischiavo di non accorgermene e farmela sfuggire. Beh non c’è da stupirsi visto che, quando avevo solo venti giorni di vita, mia madre, che pure lei è una marchigiana trapiantata a Roma, mi condusse nelle Marche nel ridente paesino il cui nome per discrezione celerò sotto l’eteronimo di Montedoddo da una sua cugina maritata ma senza figli, tra le altre cose per farsi aiutare, e risparmiare così pure sulla spesa della clinica privata dove ero nato, dimostrando quella oculatezza che è una delle mille sfaccettature della donna marchigiana”. La presentazione è promossa dalla Città di Trecastelli e dalla Biblioteca Comunale. La partecipazione è a ingresso libero.