Descrizione evento:

Giovedì 18 luglio prende l’avvio la Sagra della Crescia sul panaro a Castelplanio. Si tratta della 46a edizione; quattro giorni (fino a domenica 21 luglio) all’insegna del mangiare e di tanta musica; a farla da padrona sarà però la tradizionale crescia di polenta, condita in vari modi, dai più tradizionali (verdure, verdure più salsiccia, salsiccia), ai più recenti (prosciutto, prosciutto e verdure, dolce con Nutella) fino alle recentissime vegetariane con verdure e/o pecorino.L'evento sarà Plastica free, ovvero userà piatti, posate e bicchieri fatti in materiale compostabile; ovviamente sono inevitabili le bottiglie di plastica che andranno nella raccolta differenziata.Ore 19,00Apertura stand gastronomici (piazza Libertà)Ore 21,00Torneo di Burraco (piattaforma Circolo Planino). Per iscrizioni349 493 9338Ore 21,30Concerto del gruppointrodotto da(Piazza Libertà)Ore 19,00 Apertura stand gastronomici (piazza Libertà)Ore 21,00 Torneo di briscola (piattaforma Circolo Planino). Per iscrizioni347 494 3958 (ore pasti)Ore 21,30 Concerto del gruppo musicale(Piazza Libertà)Ore 18,00Apertura stand gastronomici (piazza Libertà – doppio stand cresce)Ore 18,30Abbazia di Frondigliosi. Cerimonia di premiazioni delOre 18,30Visita guidata del museo civico del Comune di CastelplanioOre 19,00Apertura cantina medioevale(via Sabatucci)Ore 20,30Ballo liscio e di gruppo con– (piattaforma Circolo Planino)Ore 21,30Concerto del gruppo(piazza Libertà)Ore 17,30Apertura stand gastronomici (piazza Libertà – doppio stand cresce)Visita guidata del museo civico del Comune di CastelplanioOre 19,00Esibizione itinerante del gruppo folkloristico(giovani)Ore 19,00Apertura cantina medioevale(via Sabatucci)Dalle ore 20,00 musica celtica con il gruppo acusticoOre 20,00Ballo liscio e di gruppo con– (piattaforma Circolo Planino)Ore 21,30Concerto del gruppo(piazza Libertà)