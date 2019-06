Descrizione evento: letture - piccoli spettacoli - giochi creativi (a partire dai 3 anni) martedì 9 - mercoledì 10 - giovedì 11 - venerdì 12 luglio con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni regia di Lino Terra C’è uno scoiattolo che per il suo compleanno si dà un gran da fare per preparare torte per tutti suoi amici animali invitati, ma si dimentica proprio di preparare quella per lui … fortuna che c’è qualcuno che si ricorderà della festa del suo amico e per lui porterà una bella torta. George è un cane che, a differenza di tutti i suoi simili, invece di abbaiare ogni volta che apre bocca gli escono i versi di mille altri animali, e questo per un cane non è una bella cosa. C’è anche una paperetta che non vuole fare il bagno quando invece l’acqua dovrebbe essere il suo naturale elemento sul quale sguazzare. Che dire poi delle storie di Lupo e Lupetto che alla fine non potranno più fare a meno l’uno dell’altro e quella della Balena e della sua nuova vita!