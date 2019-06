Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: letture - piccoli spettacoli - giochi creativi (a partire dai 3 anni) martedì 16 - mercoledì 17 - giovedì 18 - venerdì 19 luglio con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni regia di Lino Terra Tutte le storie hanno una loro casa. Tutte le case hanno una loro storia. Ad esempio la storia della casa che la lumaca si porta sempre appresso e che, in caso di pioggia, può diventare un ottimo rifugio e non solo per lei. O la storia delle differenti casette dei tre porcellini, insidiate dal vorace lupo, o quella della casa nel bosco della famiglia degli orsi che viene “visitata” ed invasa da una bambina dai “Riccioli d’oro”.