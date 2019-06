Descrizione evento: letture - piccoli spettacoli - giochi creativi (a partire dai 3 anni) martedì 23 - mercoledì 24 - giovedì 25 - venerdì 26 luglio con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni regia di Lino Terra Un lupo ed una capra, tradizionali avversari da sempre, in una notte di temporale, si riscoprono amici, vittime della stessa paura dei tuoni, dei fulmini e del buio. La paura può anche arrivare quando di notte qualche rumore innocuo viene scambiato per un pericolo imminente ed allora è molto difficile addormentarsi: questo è quanto capita a topino che, per superare la paura deve chiedere aiuto e protezione a chi è più grande. E poi c’è la storia della grande e paurosa farfalla e quella dell’anatra, della morte e del tulipano … tutte storie che sembrano molto paurose, ma che poi in fondo ci si può anche ridere su.