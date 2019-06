Conero Ranch Via Scossicci 55

Descrizione evento: La scuola è finita, l'asilo anche....e quale occasione migliore per fare tardi la sera....con la propria famiglia e gli amici di una vita????



Baby Planner Italia ha pensato a tutto:



Location immersa nel verde=Conero Ranch

Aperitivo a buffet=pensato per le famiglie da Pizze e Delizie

Animazione con giochi, laboratori,.....per i bambini di tutte le età a cura dello staff Baby Planner Italia





Quando?

Tutti i mercoledì di luglio dalle ore 19.30 alle ore 22.30



Prenotazione obbligatoria?

L'evento verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti pertanto viene richiesta la prenotazione, entro e non oltre le ore 12 del martedì.



A chi si deve chiamare?

Inviate una mail con il cognome, nr adulti e nr bambini a: paola@babyplanneritalia.it

oppure un msg su whatsapp al 347.0823010