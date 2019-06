Descrizione evento: C'ERA 2 VOLTE 1 CUORE Una produzione Tib teatro Delicato spettacolo, all'insegna della tenerezza e della fiducia nell'amore, dedicato ai più piccoli. dalle 17:00 ALLE 20.00 giochi, animazione e spettacoli dalle 20.00 stand gastronomico alle 21.30 goditi gli spettacoli della notte.



SPETTACOLO A PAGAMENTO INGRESSO Posto Unico € 5.00 - POSTI LIMITATI!!! SI CONSIGLIA DI ACQUISTARE I BIGLIETTI IN ANTICIPO - Biglietti in vendita dalle ore 20.30 Inizio spettacoli ore 21.30 Promozione per i ragazzi: vieni a 2 spettacoli e avrai in omaggio l'ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario. INFO ATGTP Tel 0731.56590 - cell. 334 1684688 www.atgtp.it - info@atgtp.it lun-ven / 9.00-13.00