Descrizione evento: Lo spettacolo si svolge nella piazza del paese durante le serate di sabato 8 e domenica 9 agosto 2019.



Il Nerone d' Oro e' uno spettacolo che abbina alla gara canora dei bambini e ragazzi momenti di intrattenimento e cultura. Lo spettacolo consiste in due serate durante le quali si esibiscono bambini dai tre ai diciotto anni con brani di musica leggera, sotto gli occhi di un' attenta giuria composta da maestri di musica e tecnici del suono.

Arrivato alla sua 20esima edizione il Nerone D'oro ha in serbo molte novità! Si è alzata l'eta dei partecipanti: possono infatti partecipare ragazzi fino ai 18 anni. Per l'occasione, in giuria un ospite d'eccezione: direttamente da "Amici di Maria de Filippi" il professor Luca Pitteri!!

Adesioni entro e non oltre il 20 luglio!

AFFRETTATEVI!



Per maggiori informazioni:

Lucia:366 4242672 Eleonora: 339 1349895