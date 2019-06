Descrizione evento: NEL SUGGESTIVO CENTRO STORICO DI CASTELLEONE DI SUASA, RITORNA SABATO 13 LUGLIO 2019 LA "CENA IN BIANCO", ORGANIZZATA DALLA PRO SUASA, PER PASSARE UNA SERA D'ESTATE SOTTO LE STELLE, PER STRADA, TUTTI INSIEME ACCOMPAGNATI DA BUON CIBO E BUONA MUSICA...



IL MENU' :

- MEZZE MANICHE CON GUANCIALE, FAVE E PENDOLINI

- NIDI DI RONDINE

- STINCO DI MAIALE

- FARAONA

- FILETTO AL GUANCIALE

- VERDURE AL GRATIN

- INSALATA

- SEMIFREDDO "BIANCO"

- ACQUA, VINO E CAFFE'



LA QUOTA E' DI :

-25 EURO PER ADULTI

-15 EURO RAGAZZI FINO 14 ANNI

-GRATIS BAMBINI FINO 4 ANNI



PER PARTECIPARE ALLA SERATA E' GRADITO ABBIGLIAMENTO BIANCO.



DJ SET DEMIS TARSI



ISCRIZIONI ENTRO IL 10/07 PRESSO IL BAR SOUND CITY OPPURE NELLA SEDE DELLA PRO-SUASA 071966770 VERSANDO UNA CAPARRA DI 15 EURO.