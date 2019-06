Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO presenta



Il Mistero della Marchesa

CENA CON DELITTO





allo CHALET A MARE di PESARO

venerdì 12 luglio alle 20.30





Che cosa è una CENA CON DELITTO?

- ogni tavolo compone una squadra

- prove ed indizi svieranno o confermeranno le vostre ipotesi

- intuito e arguzia per gli

interrogatori ai sospettati

e... un'ottima cena ad accompagnare il TUTTO

per una serata piena di MISTERO, SPETTACOLO e DIVERTIMENTO!





MENU

- paella carne e pesce



- giro piade di “da Peppe”



- patatine



- Acqua, Vino o Birra, Caffé

CENA+SPETTACOLO euro 22 TUTTO INCLUSO





LA STORIA

La piccola cittadina di Detectiville è sconvolta dalla notizia della tragica morte della Marchesa De Rinotte, ritrovata senza vita sulle rive del lago di Sher Loch Ness. Esclusa l'ipotesi del suicidio, la polizia restringe la rosa dei sospettati a quattro individui, a dir poco fuori dall'ordinario...

Ognuno di loro avrebbe avuto un valido motivo per volere la morte della Marchesa ma chi si è effettivamente macchiato della colpa di questo efferato omicidio?





A VOI IL COMPITO DI SCOPRIRE

IL COLPEVOLE!









PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3295480742

oppure online su www.eteventieteatro.com