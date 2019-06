Descrizione evento: Terzo appuntamento con “Le Marche tra le righe”



La scrittrice Marica Petrolati ci presenta il suo ultimo romanzo “L’accolita dei contisani” Thriller ambientato a Contise.



La storia è ambientata nel 2011 a Contise, un luogo che non esiste nella realtà, ma che è il doppio letterario di Serra dei Conti paese dove la scrittrice vive. La sonnolenta quotidianità di Contise viene fracassata dal susseguirsi di episodi inquietanti che ruotano intorno a suor Angela Ranzi, una suora di clausura da poco venuta a mancare... Nel racconto è forte il legame della scrittrice con il suo territorio: insieme ai personaggi che il pubblico impara a conoscere sulla scena, è anche il contesto territoriale ad avere un ruolo chiave nello sviluppo della storia. La missione letteraria di Marica Petrolati , infatti, sembra i consistere nell’idea che la noiosa e anonima provincia non ha nulla da invidiare ai luoghi eccellenti delle città e che anche un territorio sottostimato piccolo , nell'entroterra Marchigiano nasconde potenzialità narrative e fatti o eventi che vale la pena raccontare.



L'autrice sarà intervistata da Luca Rachetta



Marica Petrolati vive e lavora in provincia di Ancona. Ha collaborato per diversi anni con il quotidiano Il Resto del Carlino in qualità di corrispondente locale e saltuariamente, con altre testate locali. Ha raggiunto posizioni di merito in diversi concorsi di genere tra cui il premio ‘Lovecraft’ (XII edizione, quinta classificata; XIII edizione, seconda classificata) e il “Roma Noir”, che ha vinto nel 2010 dopo un terzo posto nel 2007. Tra raccolte personali, antologie e riviste ha all’attivo più di venti pubblicazioni.