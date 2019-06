Descrizione evento: Dal 4 al 7 luglio, il Grand tour delle Marche fa tappa a Montecarotto

VERDICCHIO IN FESTA, TRA LE DOLCI COLLINE ROTOLANTI

Gustare eccellenti vini nel borgo medioevale avvolto da un mosaico

di vigneti, tra grande jazz e piatti della tradizione marchigiana



Ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di DOC ed è il bianco fermo più premiato dalle guide italiane. Stiamo parlando del Verdicchio! Nei Castelli di Jesi, trapunti da vigneti a perdita d’occhio, non è solo un vino, ma un orgoglio del territorio che emerge nei tanti eventi dedicati a questo “signore” dei grandi bianchi italici.

A Montecarotto (AN), dal 4 al 7 luglio, si svolge la 32a edizione di Verdicchio in Festa, un long week end tutto dedicato alla celebrazione del Verdicchio per degustarlo e scoprirlo nelle sue molteplici sfaccettature, con una stimolante esperienza che invita anche ad immergersi tra la fitta trama delle vigne che avvolgono il paese.

La manifestazione è tappa storica del Grand tour delle Marche, il circuito di eventi dedicati al cibo e al “saper fare” studiato da Tipicità ed Anci Marche, con la project partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Lungo le vie del pittoresco borgo medioevale sarà possibile degustare le migliori espressioni del Verdicchio in abbinamento con piatti di altri territori marchigiani: il succulento Brodetto di Porto Recanati, il pregiato tartufo di Sant’Angelo in Vado, la stuzzicante frittura all’ascolana ed il gustoso polentone alla carbonara di Piobbico. Sempre dal “vivaio” del Grand tour, saranno ospiti d’eccezione le Meraviglie del Ricamo di Venarotta, con i loro pregevoli pezzi di alto artigianato.

Organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con tante associazioni e sodalizi del territorio, “Verdicchio in Festa” è anche musica e grande jazz! Infatti, in contemporanea si svolge la 10a edizione di Marche Jazz & Wine Festival, una rassegna caratterizzata da un susseguirsi di performance e spettacoli musicali con personaggi noti del panorama nazionale ed internazionale, che fungerà da colonna sonora della manifestazione.

Sulla piattaforma “tipicitaexperience.it” e sulla app di Tipicità, tutte le info per godere appieno delle possibilità offerte dal Grand Tour delle Marche.

INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it