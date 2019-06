Descrizione evento: Teatro, cinema, musica e cibo per una serie di cinque appuntamenti in quattro location diverse. Iniziano gli eventi culturali ed i concerti serali. La nuova amministrazione guidata dal Sindaco Barbieri, si è subito attivata per ravvivare il paese, diverse proposte concentrate in un mese; primo appuntamento con la commedia " Tutto Il Resto è Coppia" regia del montefanese Marco Bragaglia. La prima parte degli eventi si svolgeranno in centro storico, tra Piazza Corridoni, Piazza Braccini e Giardini Da Bora, mentre il 27 luglio si terrà il concerto dei LEDA ed il 28 quello della GANG al teatro all'aperto presso il Parco Veragra in zona fornace. Gli spettacoli saranno tutti ad ingresso gratuito ed inizieranno alle 21:30. Il titolo degli eventi è una sorta di appello per vivere il paese tutti insieme: RESTATE a MONTEFANO.