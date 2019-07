Descrizione evento: Il Monte san Vicino ha una particolare ed isolata forma "conica" che lo rende visibile da ogni parte delle Marche elevandosi dall'adiacente altopiano di Canfaito mentre i pendii sono solcati da incisioni scavate dall'acqua che scendono a valle confluendo nei fiumi. Una di queste ha dato origine nella sua parte alta al curioso fenomeno del Sasso Forato, una sorta di "traforo naturale" nella roccia che occorre attraversare per scendere lungo la valle che più in basso conduce alla sorgente dell'Acqua dell'Olmo dove si trova il monumentale Salice Bianco. Continuando la discesa verso la Valle di Jana si transita per Bocca de Pecu, una forra che nonostante sia abbastanza incisa si percorre a piedi risalendone i salti. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) di Braccano, il "paese dei Murales" Braccano è una piccola frazione alle pendici del Monte san Vicino lungo l'omonimo fosso che più a valle diventa un affluente dell'Esino e per la ricchezza d'acqua del luogo è immerso in una rigogliosa vegetazione ripariale e vi è presente un piccolo allevamento di trote. La caratteristica che salta subito all'occhio del visitatore sono i numerosi e colorati Murales che ornano le pareti degli edifici il cui primo fu realizzato per abbellire un muraglione all'inizio dell'abitato decidendo poi di continuare anche con le altre costruzioni. Sono stati realizzati dai ragazzi delle Accademie di Macerata, Urbino e Brera insieme ad artisti da diverse parti del mondo e per tale peculiarità Braccano è membro dell'associazione "Paesi Dipinti". durata - 4:00 ore + soste difficoltà - media dislivello - 400 metri le prenotazioni si accettano via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:30 a Braccano per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante e pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato