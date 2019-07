Descrizione evento: Torna anche quest'anno il grande evento targato Ma.Mo.Dance! " Ballando sotto le stelle... di Falconara " andrà in scena domenica 21 luglio alle ore 21 in Piazza Mazzini a Falconara Marittima (AN). Come ogni anno, ci saranno ospiti dalla trasmissione televisiva "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci. Quest'anno, insieme ai ballerini della scuola di ballo Ma.Mo.Dance, ci saranno anche SAMUEL PERON e SAMANTA TOGNI, i due maestri di "Ballando con le stelle". Tra gli ospiti avremo il piacere e l'onore di avere con noi anche il b-boy BAD MATTY che è Campione Europeo di Break Dance, conosciuto anche per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva "Amici di Maria De Filippi" quest'anno. Sarà una serata all'insegna della danza, della musica, del canto, del divertimento e molto altro... Le SORPRESE non sono finite qui... continua a seguirci sui nostri social per rimanere aggiornato!

Ingresso gratuito.



Sede principale: Via Marconi 31, Falconara Marittima.

Segui la scuola di ballo Ma.Mo.Dance sui social:

-Facebook Ma.Mo.Dance

-Instagram @mamodance