Descrizione evento: Lo Street Food Festival più cool ? del momento arriva al CorridoMnia Shopping Park con tre serate di spettacoli da non perdere!

? ? ? ? Venerdì 5 luglio il reggae dei MARUMBA, dj Rasta Skull Sound + Always Loving Jah Sound

? ? ? ? Sabato 6 luglio i leggendari MODENA CITY RAMBLERS con il loro nuovo incendiario live set "Riaccolti" ripercorreranno 25 anni di storia!

Dj set Rasta Skull Sound & Always Loving Jah Sound per ballare fino a tardi

? ? ? ? Domenica 7 luglio l'energia dei Pink Floyd Sound Tribute per rivivere i successi della band britannica. Tutte le sere shopping, birra e truck food dalle 18 alle 24!