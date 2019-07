Descrizione evento: TUTTI A FIASTRA PER UNA SERATA ALLA SCOPERTA DELLA NATURA E DEI SAPORI TIPICI DI QUESTA TERRA! Passeggiata al lago di Fiastra, cena tipica in agriturismo e concerto in notturna sotto le stelle: tutto in una serata! Il ritrovo è a San Lorenzo al lago di Fiastra (parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze), dove vivremo una passeggiata naturalistica al calar del sole costeggiando il lago, che ci sorprenderà per la sua posizione tra monti e boschi e per la trasparenza delle sue acque. Ci sposteremo poi all’Agriturismo “Le Casette”, sito nel versante maceratese del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (a 10 minuti di auto dal lago), dove ci attenderà una gustosa cena a base di eccellenze tipiche, dai cappellacci fatti a mano all’agnello alla cacciatora. L’azienda infatti dispone di oltre 1200 capi di bestiame, caseificio, produzioni vinicole e orti che provvedono a rifornire il ristorante e a regalare agli ospiti sapori naturali e sani. A seguire, nelle immediate vicinanze dell’agriturismo e affacciati sulle montagne circostanti, ci godremo sotto le stelle il concerto del duo Tangherlini – Giulioni. Un repertorio che spazia da arrangiamenti originali di brani moderni a brani della tradizione jazzistica che ci porteranno in un’atmosfera intima e raffinata. Il progetto presentato vede come protagonista l'interplay, dove passando per improvvisazioni e soli, i due creeranno un dialogo continuo tra pianoforte e voce. Gli ospiti sono invitati a portarsi una coperta per stendersi e godersi al meglio il concerto. Sono comunque previste sedute per chi ne faccia richiesta. COME PARTECIPARE Orario: 18,15 – 23,00 Fiastra. Ritrovo presso San Lorenzo al lago. Quota di partecipazione: €30. Bambini con età inferiore ai 10 anni: €15. Pagamento direttamente in loco. Sconti per bambini, studenti, ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit e grandi gruppi. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 - anche whatsapp). In caso di pioggia l’evento è confermato. IL RICCO MENU DELLA CENA Antipasto della casa (ciauscolo, formaggi e insalata di farro); Cappellacci di ricotta fatti a mano con panna, spinaci e funghi Salsicce alla brace e agnello alla cacciatora con patate al forno Dolce della casa Tutti i prodotti sono a km 0, viva le eccellenze di questo territorio! PERNOTTAMENTO È possibile pernottare presso la struttura “Borgo rurale” nelle immediate vicinanze dell’agriturismo. Camera matrimoniale: €60 a notte Camera tripla: €80 a notte p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}