Descrizione evento: Una delle escursioni più conosciute e apprezzate dei Sibillini, con immensi panorami sulle Marche e sui luoghi più selvaggi dei Monti Sibillini (val di Panico, Valle Lunga, Passo Cattivo, Monte Bove, valli dell'Ambro e del Tenna, solo per citarne alcuni). La partenza a piedi è dal rifugio del Fargno a quota 1.820 m, raggiungeremo dapprima il pizzo Berro (2.260m) e successivamente la Priora (2.332m). Ritorneremo poi con le ultime luci della sera per il tramonto sul Pizzo Tre Vescovi. Poi cena al rifugio del Fargno. Nota bene. Per arrivare al rifugio del Fargno (punto di partenza a piedi) bisogna percorrere in auto la sterrata che sale da Cupi e che non è in ottime condizioni, va quindi preferita un'auto più alta. Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: + cena al rifugio del Fargno Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 700 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:30 ore Lunghezza: 14 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 14. Rifugio di Cupi, 62039 Cupi MC, Italia, Cupi Vedi tutti i dettagli nel nostro sito