Descrizione evento:

A Fiastra è custodito un fenomeno geomorfologico molto particolare, si tratta delle Lame Rosse, dei pinnacoli di terra dalla forma particolare che si nascondono in una valle del versante meridionale del monte Fiegni, il Fosso della Regina. Per raggiungerle si segue un bellissimo e comodo sentiero immerso in un bosco di lecci da cui si aprono fantastici scorci sul lago di Fiastra e sul versante settentrionale dei monti Sibillini. E’ un’escursione adatta anche ai più piccoli ma regala moltissime soddisfazione anche ai grandi.

Sviluppo totale: 7 - Dislivello: 250 metri - Tempo di percorrenza: 3.00 ore soste escluse - Difficoltà: T

Luogo di Ritrovo: Fiastra, Casa del Parco/Museo del Camoscio, ore 9.00



Guida: Michele Sensini - Accompagnatore di Media Montagna (iscrizione n. 54 Albo Professionale Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna Regione Marche)