Descrizione evento:

Il sottogruppo del Bove è uno dei piccoli gioielli dei monti Sibillini, un perfetto anfiteatro glaciale formato da quattro cime e caratterizzato dalla una splendida parete rocciosa che si getta a picco sulla Val di Panico. Agli inizi degli anni Duemila è stato teatro della reintroduzione del Camoscio Appenninico e ancora oggi è abitato dal nucleo più numeroso di questa specie sui Sibillini per cui non è raro avvistarli. Per una suggestiva escursione al tramonto lo affronteremo nel suo versante meridionale, più dolce ed accessibile.

Sviluppo totale: 8 km - Dislivello: 500 metri - Tempo di percorrenza: 3.30 ore soste escluse - Difficoltà: E

Luogo di Ritrovo: Frontignano di Ussita, ore 17.00

Guida: Michele Sensini - Accompagnatore di Media Montagna (iscrizione n. 54 Albo Professionale Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna Regione Marche)