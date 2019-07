Descrizione evento:

La montagna magica nell’ora più magica del giorno, un’escursione lunga e appagante, condita dallo spettacolo del tramonto ad oltre duemila metri. All’andata affronteremo la lunga e affilata cresta in direzione della tipica “corona”, la fascia di roccia che segna la cima della montagna, che oltrepasseremo in quella che sarà la parte più tecnica dell’escursione. Godremo deli ultimi attimi del giorno dalla sella che separa la Sibilla da Cima Vallelunga, per poi fare rientro alla luce delle stelle attraverso la strada che ci riporterà al rifugio di quota 1540, luogo di partenza dell’escursione.

Sviluppo totale: 11 km - Dislivello: 600 metri - Tempo di percorrenza: 4.30 ore soste escluse - Difficoltà: EE

Luogo di Ritrovo: Collina di Montemonaco, ore 17.00