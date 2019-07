Descrizione evento: 12°SAGRADELLE TRADIZIONALI PAPPARDELLE DI FARRO AL RAGU’

E STINCO DI MAIALE ARROSTO E tante altre specialità gastronomiche



7 – 8 – 9 –10 – 11 AGOSTO 2019

TrivioRipatransone AP



Al via l'annuale appuntamento con il gusto al TRIVIO DI RIPATRANSONE



Riparte la più golosa Sagra estiva della provincia Ascolana



Oltre alle famose Pappardelle di Farro, e al delizioso Stinco di MAiale, vi aspettano numerose altre specialità gastronomiche tra cui Hamburger alla griglia, Frittelle (NOVITA’ ESCLUSIVA anche con farina 6 Cereali), Olive ascolane e molto altro ancora



Tutte le serate saranno allietate da musica e ballo in piazza.

Veniteci a trovare, e passate con noi una piacevole serata estiva, sotto le stelle, con la famiglia o con gli amici, nella straordinaria cornice di una frazione tranquilla immersa nel verde che si affaccia sull'imponente catena montuosa dei monti Sibillini fino ai più lontani Monti della Laga per arrivare al mare.

Tutte le manifestazioni si terranno anche in caso di pioggia sotto nuovissimo e ampio gazebo in legno.



PASTO COMPLETO 13€

(Pappardelle, Stinco con Patate, Acqua o Vino a scelta)





ALLORA, COSA ASPETTATE, IL TRIVIO VI ASPETTA, VENITE A TROVARCI!!!!



Per informazioni: 0735 99329

E-mail: comitato.trivio@gmail.com

Coordinate navigatore: Trivio, Ripatransone 63065 AP