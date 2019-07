Descrizione evento: A Marotta torna la Festa della Tratta con una nuova edizione ricca di sorprese e di novità, per il grande evento dell’estate come sempre targato da Malarupta, che ha deciso di riproporre questa tradizione del nostro amato litorale. L'edizione 2019 della Festa della Tratta si terrà nei giorni di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio 2019, sempre sul lungomare di Marotta nella zona del Molo.

La Festa della tratta 2019 avrà un’anima green. L’associazione Malarupta ha cercato di ridurre il proprio impatto ambientale, riducendo la plastica usa e getta, sostituendo piatti, bicchieri e posate con prodotti compostabili e biodegradabili. Inoltre, venerdì sera verrà inaugurato Memo, il pesce mangia plastica, per sensibilizzare sull’importanza di comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Tante le novità e le piacevoli conferme che sicuramente faranno gola ai tanti marottesi e turisti che affollano ogni anno la spiaggia libera vicino al Molo per mangiare del buon pesce, con le ricette tipiche della nostra cittadina, e trascorrere piacevoli serate in riva al mare, sotto un cielo di stelle. Ovviamente momento clou della festa sarà la rievocazione storica della pesca alla tratta, che si terrà come da tradizione alle ore 19 di sabato e di domenica, ma anche all'alba di domenica mattina: a partire dalle ore 5.30 preparatevi a farvi conquistare dalle suggestioni e dalle emozioni che l'evento regalerà a chi vorrà partecipare.

Confermato il Guazzetto della Tratta, dopo il successo degli anni scorsi: sarà il piatto esclusivo servito solo nella serata di venerdì 19 luglio, assolutamente da non perdere. Come non è da perdere il ricco menu di pesce cucinato dai nostri volontari. Mentre novità del 2019 il McTratta, un menu pensato per i bambini che comprende hamburger di pesce, patatine fritte, bibita e anche un simpatico gadget.

Altra novità dell’undicesima edizione, il Moletto dei bambini, una zona completamente dedicata ai nostri ospiti più piccoli e alle loro famiglie. Ci saranno diversi laboratori, un mercatino, giochi e attrezzature sportive. Le attività del Moletto dei bambini saranno gestite dall'Associazione il Pino, dal Circolo velico e dall'A.S.D. Spes Arcobaleno Calcio.

Non mancherà, ovviamente, la buona musica. Alle ore 21 concerto dei SuperT & the Company, mentre a partire dalle 22.30 concerto “I matti delle giuncaie” a cura dell’Associazione MAF nella Molo beach area. Sabato sera alle ore 21 concerto dei “T.S.O. Trattamento Swing Obbligatorio”, mentre alle 23, dopo il successo dell'anno scorso, Molo Beach Party alla Molo beach area. Infine, domenica 21 luglio alle ore 21 concerto dei Radio Freccia, con tributo a Ligabue.

E ancora, tornano i tradizionali mercatini artigianali, sia sabato sia domenica, e la Regata Velica “Trofeo Malarupta” organizzata dal Vela Club Marotta, che si terrà domenica 21 luglio alle ore 12, con premiazione la sera stessa alle ore 20.

A seguire il programma e il menu della Festa della Tratta 2019. Alleghiamo foto da usare liberamente e altri comunicati stampa con approfondimenti dedicati alle novità dell'edizione 2019 della Festa della tratta targata Malarupta.

PROGRAMMA FESTA DELLA TRATTA 2019

Venerdì 19 Luglio

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

Inaugurazione di “Memo” il pesce mangia plastica

Ore 21:00 Concerto dei “SuperT & the Company”

Ore 22:30 Concerto “I matti delle giuncaie” a cura dell’Associazione MAF (molo beach area)



Sabato 20 Luglio

Ore 18:00 Mercatini artigianali

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

Rievocazione della pesca con la tratta

Ore 21:00 Concerto dei “T.S.O. Trattamento Swing Obbligatorio”

Ore 23:00 Molo Beach Party (molo beach area)



Domenica 21luglio

Ore 5:30 Rievocazione storica “la tratta all’alba”

Ore 12:00 Regata Velica “Trofeo Malarupta” organizzata dal Vela Club Marotta

Ore 18:00 Mercatini artigianali

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici

Rievocazione della pesca con la tratta

Ore 20:00 Premiazione Regata Velica

Ore 21:00 Concerto Radio Freccia tributo a Ligabue



Menù della festa

Venerdì 19 luglio

• Guazzetto della Tratta

• Strozzapreti

• Frittura di pesce

• Cartoccio della tratta

• Piadina

Sabato 20 e domenica 21 luglio

• Mezze maniche con ceci e vongole

• Spaghetti del pescatore

• Sardoncini scottadito

• Spiedini

• Frittura dell’Adriatico

• Grigliatina

• Piadina

• Conditella

• Patatine