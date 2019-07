Descrizione evento:

Scopriremo luoghi insoliti a monte di San Severino Marche per il piacere di vivere il fiume Potenza dal suo interno. Entreremo direttamente con la muta in acqua dove cammineremo e fluttueremo scendendo più a valle, scoprendo angoli suggestivi e vegetazione rigogliosa. L'acqua non sarà mai altissima (in media 40 cm.)

. Sarà molto divertente farsi trascinare dalla corrente per poi continuare a camminare in tutta sicurezza. Con l'ausilio della muta avremo un conforto in più per la fresca temperatura dell'acqua. Massimo 10 partecipanti.





OBBLIGATORIO SAPER NUOTARE

DURATA: 3 Ore

DISTANZA: 4 KM

DISLIVELLO: 50 m

DIFFICOLTA':T

Luogo di ritrovo: Distributore Golden Gas 2 km dopo San Severino Marche (MC) idrezione Castelraimondo

Abbigliamento ed Equipaggiamento:

Costume, Scarpe da Tennis o Running leggere, Asciugamano e un cambio completo da tenere in auto (scarpe ed intimo compresi), bastoncini da trekking. NO ZAINO ED ACCESSORI. Gli effetti personali verranno inseriti in apposite sacche stagne/barattoli che porteremo con noi o lasciati nelle auto.

Costo: 20 € (comprende: organizzazione, guida con assicurazione RCT, noleggio muta)

Iscrizione obbligatoria: chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email su activetourism@risorsecoop.it