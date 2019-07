Descrizione evento: La Festa a la Bassa,unica nel suo genere...

Come ogni anno il Circolo Anspi di Passo Ripe organizza questa manifestazione dove potrete degustare l'ORIGINALE MAIALINO al COCCIO e tantissime altre nostre specialita' immersi nel parco con tanto verde che fara' da cornice a questa splendida location.

Ci saranno due ambienti ben distinti dove poter ascoltare e ballare con i migliori gruppi musicali del momento,mentre nell'area giovani durante le tre serate si susseguiranno concerti con musica live per tutti i gusti.

Durante le serate di Sabato 20 Luglio e Domenia 21 Luglio dalle ore 19,30 ci sara' anche animazione ed intrattenimento per i bambini,un modo diverso per far divertire anche i più piccoli !!



VI ASPETTIAMO

NON MANCATE !!!