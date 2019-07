Piazzale C.O.P. via Roma Via Roma 21

Descrizione evento: ♥ ♥ ♥ SABATO 20 LUGLIO 2019 ♥ ♥ ♥



************ 70/80/90 SUMMER PARTY Agugliano *************



presso il Piazzale del Centro Opere Parrocchiali di Via Roma - Agugliano (AN) dalle 19 in poi...



........E' GRADITO ABBIGLIAMENTO A TEMA!!!.........



Cena SOLO su Prenotazione al n. 3479278295 fino ad esaurimento posti disponibili e NON OLTRE martedì 16 luglio, versando 5€ a persona di acconto presso la Merceria Diadema in piazza ad Agugliano



MENU' ADULTI: ANTIPASTO - LASAGNE - GRIGLIATA - CONTORNO - DOLCE - ACQUA & VINO



MENU' BAMBINI: ANTIPASTO - LASAGNE - COTOLETTA - PATATINE FRITTE - DOLCE - ACQUA



Esibizioni a tema a cura dell'Asd My Gym Agugliano

Spazio giochi bimbi gestito dall'AVIS di Agugliano



Voice: Veronica Key

Dj's: Claudio Ricotti e Davide & Diego Domenella



Entrata Dopo Cena: Adulti 5 € con consumazione - Bambini Gratis