Descrizione evento: I nostri appuntamenti con il Vino continuano e questa volta con una novità per Wine Salad e Vitalia...

CENA IN VIGNA con Delitto !



LOCATION

La Cantina che abbiamo scelto come location per questa cena produce vini di alto prestigio nel territorio Fermano e raramente apre le porte al pubblico e la sveleremo ai soli 50 partecipanti che prenoteranno questa cena esclusiva all'insegna della Convivialità, del buon Bere, del Mangiare e del Divertimento!



PROGRAMMA

I cancelli della Cantina apriranno dalle ore 20.00 dove sarete accolti con un Aperitivo di Benvenuto in attesa che tutti i commensali arrivino. Sarete poi fatti accomodare su una tavola unica conviviale circondati dal suggestivo paesaggio dei Vigneti, immersi nella natura e con una vista stupenda per cenare sotto le stelle.



Lo Chef Maicol Paoletti dell' Agriturismo Montorso vi delizierà con il seguente MENU':



ANTIPASTI

Arista al Sale con Valeriana e Frutti Rossi, Verdure Grigliate al Balsamico, Insalatina di Farro, Salumi Artigianali Montorso e Formaggi con Marmellata Artigianale Piccante



PRIMI

Maltagliati Montorso al Ragu' Bianco di Carne e Funghi



SECONDO

Spalla di Vitello al Forno e Patate Arrosto



DOLCE

Semifreddo Montorso a Base di Gelato e Biscotto



VINI

4 Vini Eccezionali della Cantina Ospitante saranno abbinati durante la cena alle varie portate (INSOMMA IL VINO NON MANCHERA'..)



INTRATTENIMENTO

Durante la Cena sarete intrattenuti dalla Compagnia Teatrale Partinquinta che metterà in scena una Cena con Delitto dove sarete voi a svelare l'arcano...



La serata proseguirà con Sottofondo Musicale fino ad esaurimento energie!!



COSTO DEL BIGLIETTO - 45€



I POSTI SONO LIMITATI E LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA Contattando:

Cell. 331 741 7593

E-Mail info.winesalad@gmail.com