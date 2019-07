Descrizione evento: Escursione alla Gola del Furlo per godere degli stupendi panorami dal Monte Pietralata! Ma prima di arrivare sulla cima, cammineremo attraverso boschi e prati, sempre attenti a scorgere qualche traccia lasciata da caprioli e lupi, e con un occhio rivolto in alto per cercare di osservare le Aquile reali! Finale al fiume Candigliano per darci una rinfrescata!!! Percorso: Pagino - Pietralata - Testa del Duce - Rifugio del Furlo - Pagino. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 3 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 550 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Bar Furlo, ore 9:00, 3 Strada Statale Flaminia, Acqualagna, PU 61041, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito