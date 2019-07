Descrizione evento: durata - 2:30 ore + soste difficoltà - facile dislivello - 100 metri Camminata con partenza da Torre di Palme per visitare l'Area Floristica Protetta nel bosco di Macchia Mediterranea in cui si incontrano: affioramenti geologici, tane di animali, ville settecentesche con splendidi parchi e chiese, la Grotta degli Amanti Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) al 24º Mercatino di Torre di Palme, il "Borgo più bello d'Italia", per assaggiare i Prodotti Tipici del territorio Nella collina adiacente Torre di Palme si visita il Bosco di Cugnolo, un raro esempio di Macchia Mediterranea integra lungo la costa Adriatica, con una breve e facile escursione ad anello che parte direttamente dal Borgo. Tutelata dalla Regione come Area Floristica Protetta, è anche un sito interessante dal punto di vista geologico per i vari punti in cui affiorano i sedimenti pliocenici. Al luogo è anche legata la vicenda della Grotta degli Amanti, storia che si svolse nel 1911 durante le guerre coloniali, quando due giovani fidanzati di Torre di Palme e Lapedona, pur di non separarsi per la chiamata alle armi, decisero di nascondersi nella "cavità" dove vissero per tre giorni e tre notti per scegliere infine la morte. Lungo il percorso si transita per due storiche ville settecentesche, una delle quali adibita ad albergo e ristorante con un bel parco che affaccia sul mare. Al rientro in paese si visita il caratteristico Mercatino dell'Artigianato e dei Prodotti Tipici che si svolge per le strade, nelle piazzette e nei suggestivi vicoli di Torre di Palme ed è l'occasione per assaggiare alcune eccellenze della "cucina marchigiana", come le famose Olive all'Ascolana, il Pecorino, il Ciauscolo e il dolce Vino Cotto direttamente dai produttori. Fino a mezzanotte sono anche aperte le chiese, tra cui sant'Agostino con all'interno il polittico di Vittore Crivelli e la tavola restaurata di Vincenzo Pagani, così come san Giovanni e santa Maria a Mare. le prenotazioni si ricevono via email a o messaggio fb entro le 19:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 14:55 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 15:30 a Torre di Palme per partecipare occorre indossare calzature adatte a percorrere sentieri e pantaloni lunghi; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato