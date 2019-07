Descrizione evento: AVETE MAI VISSUTO L'ATMOSFERA DI UNA VERA LOCANDA MEDIEVALE IN CUI VOI SIETE I PROTAGONISTI DELLA SERATA?

LE SERATE MEDIEVALI DELLA TAVERNA DELL'ARTISTA SONO UN VERO TUFFO NEL PASSATO!



Torna a grande richiesta uno degli eventi più attesi dell'anno...

Con una trama originale... e sarete voi a decidere il finale della storia!

Non farti raccontare una storia... VIVILA!



Sabato 27 Luglio dalle 19 in poi, una locanda medievale riprenderà vita!



- OGNI DIAVOLERIA MODERNA SCOMPARIRA'

- POTRETE STUZZICAR LI VOSTRI PALATI CON LE MIGLIORI LECCORNIE DELLO CUOCO E GOZZOVIGLIARE ALLEGRAMENTE TRA CANTI, BALLI E FIUMI DI VINO E BIRRA!

- POTRETE CONSUMARE TUTTE LE PIETANZE CHE VORRETE MA SOLO CON L'AUSILIO DELLE VOSTRE MANI E DELLE CANDELE AD ILLUMINAR LO LAUTO BANCHETTO

- LI MASTRI BIRRAI FARANNO BIRRE SPECIALI PER LA OCCASIONE E LO VINAIO VI DELIZIERA' CON I SUOI PRODOTTI TRA CUI LO MEGLIO IPPOCRASSO DELLA MARCA!

- L'OSTE OFFRE LI TAVOLONI PER TUTTI...MA SE VOLETE LO TAVOLO TUTTO PER VOI DOVRETE COMBATTERE.

- LE DANZATRICI DANZERANNO PER VOI MOSTRANDOVI LE DANZE DELL'EPOCA ALLIETATE DALLE NOTE MEDIEVALI DE LI MENESTRELLI CHE SUONERANNO I TIPICI STRUMENTI E MUSICHE DELLO MEDIOEVO

- VI SARA' LA MAGA PER LEGGER NELLE SUE CARTE LO VOSTRO FUTURO.

- CI SARAN LI GIUOCHI MEDIEVALI... SCOMMETTETE SULLA VOSTRA VITTORIA?

- LI GIOCOLIERI E LI MANGIAFUOCO VI FARAN GIRAR LA TESTA CON LE LORO ABILITA'...

- ALZATEVI E GIRATE PER LA TAVERNA ALLA RICERCA DEGLI STRANI FIGURI CHE LA POPOLANO... TANTE MARAVIGLIE SI CELANO IN OGNI ANGOLO!

-GUADAGNATE LE MONETE DI FERRO E DECIDETE LO FINALE DELLA SERATA!

- CHI VERRA' VESTITO ALLA MEDIEVAL MANIERA SARA' BEN ACCOLTO... LI VESTITI PIU' BELLI SARANNO LAUTAMENTE RICOMPENSATI

- AL FINAL NON DIMENTICATE DI SALDARE IL CONTO...LA GOGNA ATTENDE TUTTI COLORO CHE CERCHERANNO DI GABBARE L'OSTE!



TRAMA:

Un terribile conte governa con i suoi sgherri

Il popolo vuole ribellarsi ma è debole!

Grazie ad un gruppo di rangers ed un oste ribelle una trappola scatterà nella locanda!

Ce la faranno? Tutto dipende da te!!!



INFO:

Menù:

4 menù tra cui scegliere, tutti composti da

1 antipasto, 1 portata principale ed 1 dolce.

1 menù vegetariano, 3 menù di carne (quasi tutto gluten free).

Menù vegetariano 20€ bevande escluse

Menù di carne 25€ bevande escluse

I menù sono indicativi per il prezzo... Le varie portate si possono mixare a vostro gusto.

A brevissimo pubblicheremo tutti i dettagli portata per portata.

tutto l'evento sarà in continuo aggiornamento...seguite le novità.



ci saranno solo tavolate (mai troppo grandi, il ristorante è strutturato su più sale tutte piccole) per garantire l'atmosfera più realistica e per avere maggior spazio per i numerosi figuranti.

Ma senza attese, ognuno avrà la sua singola prenotazione ed ordinerà solo per se, i clienti che sono liberi di alzarsi e girovagare per il locale.

Posti molto limitati.

info e prenotazioni 0733226613 - 0733226676