Descrizione evento: La magica notte di San Lorenzo in compagnia delle stelle cadenti nella fantastica cornice di Frasassi! Una bella escursione da Castelletta al Monte Revellone: dopo il tramonto e i suoi colori, attenderemo il calare della notte mentre ceneremo (ci sarà un rinforzino con alcuni dolcetti e del buon vino!). E poi sarà la volta dello spettacolo delle stelle cadenti! Percorso: Castelletta - Scoccioni - Revellone - Castelletta. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 9 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale, dolcetti e vino) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar del Pino, ore 17:30, Frazione Castelletta, 101, 60044 Castelletta AN, Italia, Castelletta

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 16:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito