Descrizione evento: Dalla notte al giorno coi suggestivi colori dell’alba nello scenario del Parco San Bartolo! Dopo una breve escursione, arriveremo in cima al Monte Castellaro da dove osserveremo il sole sorgere dal mare sorseggiando un caffè: il modo giusto per cominciare una nuova settimana! Percorso: Gibas - Santa Marina Alta - Monte Castellaro. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 11 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale parcheggio del Ristorante Gibas, ore 4:30 (la notte tra domenica e lunedì), Str. Panoramica Adriatica, 61121 Pesaro PU, Italia, Pesaro

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 3:30 (la notte tra domenica e lunedì) Vedi tutti i dettagli nel nostro sito