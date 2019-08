Descrizione evento: Escursione lunga e impegnativa nel massiccio del Catria! Con una sola camminata arriveremo sulle due cime più alte dell’Appennino settentrionale delle Marche, il Catria e l’Acuto! Una bella escursione dove attraverseremo boschi di faggio, praterie, pascoli e zone rocciose: una faticaccia… ma riuscirci sarà una gran soddisfazione! Percorso: Bocca di Valle - Le Gorghe - Cotaline - M.Acuto - Infilatoio - Vernosa - M.Catria - Infilatoio - Fonte del Faggio - Bocca di Valle. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 14 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 900 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 16 km Requisiti richiesti Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Bar Panetteria K2, ore 9:00, Via Monte Catria, 38, 61044 Chiaserna PU, Italia, Chiaserna

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 22, ore 7:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito