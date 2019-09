Descrizione evento: Valle Scappuccia è uno dei luoghi più suggestivi del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Con questa escursione guidata potrai scoprire la bellezza e la grande biodiversità di questa piccola e remota valle. La magia dell'ingresso nella valle attraverso la grotta e la stretta forra La ricchezza della biodiversità Itinerario facile ma incredibilmente suggestivo Molto emozionante per i bambini Incluso Guida escursionistica ambientale Assicurazione medico-bagaglio Durata 4 Ore Portare Abbigliamento e calzature da trekking adeguate alla stagione Partecipanti 30 Informazioni importanti Dal punto di ritrovo (parcheggio del borgo medioevale di Genga) ci si muoverà con le proprie auto seguendo la guida, sino all'imbocco del sentiero (3 km su strada provinciale). In caso di maltempo l'attività sarà rinviata alla prima data utile successiva.Percorsi e itinerari saranno decisi a insindacabile giudizio della guida.I biglietti non usuifruiti non sono rimborsabili. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine. Ulteriori informazioni La guida escursionistica ambientale ci condurrà alla scoperta di uno dei luoghi più incontaminati e ricchi di biodiversità del territorio. L'escursione prende il via attraverso un grotta ed una stretta forra, in un ambiente di grande suggestione. Oltrepassata la forra ci si ritrova in una valle stretta tra le montagne, che, proprio per le sue caratteristiche, è rimasta intatta nei secoli. Durante l'escursione sarà possibile osservare un gran numero di specie botaniche sentire il canto di molti uccelli e, con un po' di fortuna si potranno osservare in cielo i rapaci presenti nel Parco. L'escursione è molto indicata per le famiglie con bambini, perchè la particolartà della valle crea un ambiente ricco di magia e di fascino per i più piccoli, che si sentono protagonisti di una vera avventura. Dislivello mt 200. Descrizione scientifica dell'ambiente Valle Scappuccia è una piccola valle a Nord del paese di Genga, limitata dal Monte Picco, Monte Termine e Monte Piano, il cui substrato litologico è dato da diversi tipi di calcari. La valle, attraversata dal torrente Scappuccia che forma una forra piuttosto stretta e sinuosa, è caratterizzata da una molteplice varietà di ambienti e quindi aspetti vegetazionali condizionati dal substrato, dall'esposizione, dall'altitudine e dalla presenza dell'acqua. Sul versante esposto a Sud si sviluppa una vegetazione termofila, tipo macchia mediterranea-montana, con leccio, fillirea, viburno, rubia, terebinto. Sul versante opposto sono presenti boschi cedui riferibili all'associazione Scutellario-Ostryetum che nella parte basale, a causa di una inversione termica, lasciano il posto ad un bosco di faggio. Sui costoni calcarei si insedia, invece, una vegetazione discontinua costituita da specie arbustive e erbacee prevalentemente meditarranee. In prossimità dei corsi d'acqua si ritrova, sporadicamente, una vegetazione igrofila con salici e pioppi. L'interesse botanico è dovuto alla presenza di specie di notevole interesse floristico e fitogeografico quali Ephedra major del periodo Terziario e Carpinus orientalis specie alquanto rara nelle zone interne delle Marche.



ACQUISTO BIGLIETTO ONLINE:http://www.alestetour.it/tutte-le-esperienze/#regdl=ancona-tours