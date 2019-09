Descrizione evento: Accompagnati da una guida esperta, imparerete a scoprire i segni della presenza di mammiferi, uccelli ed insetti ed osserverete daini al Parco Daini. Una passeggiata naturalistica, adatta a grandi e bambini, alla ricerca delle tracce della presenza degli animali e un laboratorio didattico per scoprire i segreti della fauna. Un'esperienza scientifica da veri naturalisti, adatta a tutti. Impara a riconoscere gli animali dalle loro tracce. Osserva e impara a riconoscere varie tipologie di animali al Parco Daini. Entra in contatto con la natura e supera le paure ingiustificate. Incluso Materiale didattico Assicurazione medico bagaglio Durata 3 Ore Portare Scarpe adatte e abbigliamento adeguato alla stagione Binocolo (facoltativo) Cappello e crema solare Partecipanti 20 Informazioni importanti Attività adatta ad adulti e bambini dai 6 anni. In caso di maltempo l'attività sarà rinviata alla prima data utile successiva. Percorsi e itinerari saranno decisi a insindacabile giudizio della guida. I biglietti non usuifruiti non sono rimborsabili. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine. Ulteriori informazioni Come veri naturalisti, accompagnati da una guida esperta, imparerete a scoprire i segni della presenza di mammiferi, uccelli ed insetti…sfatando miti, leggende e paure ingiustificate. Una passeggiata naturalistica, adatta a grandi e bambini durante la quale la guida insegnerà a riconoscere e interpretare le tracce della presenza degli animali. Metterete in pratica le scoperte con un laboratorio didattico, per approfondire i segreti della fauna che ci circonda. Cervo, daino, capriolo…. che differenza c’è? Lo scopriremo insieme, visitando il Parco Daini, con un binocolo e tanta curiosità! L’attività didattico escursionistica si svolgerà presso l’Area Faunistica Parco Daini del Monte Strega – Loc. Sassoferrato (AN) con spostamento a piedi nell’area circostante. Il comprensorio del Monte Strega è un’area naturalistica di grande pregio. La presenza di coltivi, prati-pascolo, incolti e aree boscate, la rende estremamente ricca di biodiversità. Popolata da rapaci, passeriformi e anfibi, la zona è frequentata anche dal lupo, uno dei mammiferi più affascinanti del nostro Appennino. Con un po’ di fortuna, riusciremo a scorgerne i segni di presenza! Dislivello mt 200 Descrizione dell'ambiente: il Monte Strega è una montagna dell'Appennino umbro-marchigiano, situato nel comune di Sassoferrato, in prossimità della frazione Montelago a pochi chilometri a est del Monte Catria, al confine fra la provincia di Perugia e quelle di Ancona e Pesaro e Urbino. La vetta ha un'altezza di 1278 m s.l.m. ed è raggiungibile in circa 20 minuti di cammino. Il ritrovo è fissato 30 minuti prima dell'inizio dell'esperienza presso l'ufficio IAT Informazione e Accoglienza turistica di Sassoferrato. Da lì si raggiungerà il luogo dell'esperienza con i propri mezzi seguendo la guida.



