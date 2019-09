Descrizione evento: Il Sentiero dell'Aquila, all'interno del Parco regionale Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, è un itinerario escursionistico attrezzato con aree di sosta e pannelli illustrativi adatto a tutti. L'itinerario consente di scoprire la grande biodiversità dell'area e la bellezza dei panorami sulle due gole. Itinerario gratificante ma privo di particolari difficoltà (diff. E) Sentiero panoramico in gran parte ombreggiato Comodi punti di riposo attrezzati Grande biodiversità e splendida vegetazione facilità di accesso e parcheggi Incluso Guida escursionistico ambientale Asicurazione medico bagaglio Durata 3 Ore Portare Calzature da trekking e abbigliemento idoneo alla stagione Partecipanti 25 Informazioni importanti Dal punto di ritrovo (parcheggio del borgo medioevale di Genga) ci si muoverà con le proprie auto seguendo la guida, sino all'imbocco del sentiero (5 km su strada provinciale). In caso di maltempo l'attività sarà rinviata alla prima data utile successiva. Percorsi e itinerari saranno decisi a insindacabile giudizio della guida. I biglietti non usuifruiti non sono rimborsabili. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine. Ulteriori informazioni Il Sentiero dell'Aquila è un breve anello di 7 km che consente di ammirare e apprezzare al meglio la bellezza del territorio del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, in particolare l'area delle due Gole. L'anello è collocato infatto attorno al Monte Ginguno e al Monte La Croce e per la sua conformazione consente di affacciarsi sia sulla Gola della Rossa, scavata dal fiume Esino che su quella di Frasassi, scavata dal fiume Sentino. Oltre ad ammirare i boschi di carpino nero, roverella, ginepro e varie specie di pini e abeti, con un po' di fortuna si potranno osservare i rapaci del Parco e ascoltare il canto di numerose altre specie di uccelli. Le aree di sosta lungo il percorso dotate anche di pannelli informativi, daranno modo ai partecipanti di riposare e alla guida di illustrare al meglio l'ambiente circostante. Chi vorrà consumare la propria merenda la sacco potrà farlo durante la sosta al piccolo rifugio forestale che si incontra lungo il cammino. I partecipanti avranno inoltre modo di fare rifornimento di acqua presso una fonte collocata al punto di partenza del sentiero, l'area attrezzata "Belvedere Sant'Angelo", che potranno utilizzare anche per un pic nic a fine percorso, in quanto questa splendida area panoramica si trova nel punto esatto dove verranno lasciate le auto dei partecipanti. L'anello è denominato Sentiero dell'Aquila perchè si trova nell'area di caccia e nidificazione della coppia di Aquila reale che nidifica stabilmente nei versanti delle Gole di Frasassi e della Rossa. Chi lo vorrà potra inoltre visitare i minuscoli borghi di Vallemania e Rosenga.



ACQUISTO BIGLIETTO ONLINE: http://www.alestetour.it/tutte-le-esperienze/#regdl=escursione-guidata-sentiero-dell-aquila-genga