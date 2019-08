Descrizione evento: durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 350 metri Un giro completo del "monte dei corbezzoli" per visitarne tutte le principali caratteristiche e peculiarità dell'Area Protetta: - il bosco di Macchia Mediterranea - antichi e segreti eremi scavati nella roccia - la testimonianza geologica del Limite K/T - i belvedere sul mare con l'affaccio sulle Due Sorelle - la millenaria Abbazia di san Pietro - le preistoriche incisioni rupestri - la Grotte Romane che si inoltrano nel cuore del calcare - l'Antiquarium Statale di Numana visitabile gratuitamente per la 1ª domenica del mese Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) alla 80ª Festa del Covo a Campocavallo di Osimo Dal 1939 gli abitanti di Campocavallo di Osimo rinnovano ad agosto l'usanza della Festa del Covo unendo cultura popolare e tradizione con la devozione religiosa realizzando a mano, mediante il laborioso intreccio di innumerevoli spighe di grano, fedeli riproduzioni (il "Covo") di importanti luoghi di culto portati poi in processione su carri al locale Santuario. La celebrazione nacque come segno di ringraziamento per il ritrovamento del Quadro ritenuto miracoloso e venerato nella chiesa dopo il furto dell'anno precedente con le famiglie della parrocchia che si adoperarono collettivamente usando tutta l'abilità manuale contadina per "addobbare" di trecce la struttura grezza, metodo ancora oggi usato. le prenotazioni si accettano via email scrivendo a o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 9:45 a Sirolo per partecipare occorre indossare calzature e calzini adatti a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi; portare zaino con: pranzo al sacco, camicia o maglia in pile e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato