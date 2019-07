Descrizione evento: Un bellissimo percorso ad anello che partendo dal Pian Perduto raggiunge i 2200 m slm del Monte Argentella tra pascoli, valichi e doline. Toccato il punto più alto dell'escursione, si continua in cresta per arrivare ad uno dei luoghi più belli del Parco, il piccolo valico che divide Palazzo Borghese da Sasso di Palazzo Borghese ed alla rocciosa vetta di quest'ultimo. Rientro attraverso la panoramica Strada Imperiale ed i suoi bellissimi scorci sulla piana di Castelluccio Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 900 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 8:30 Valico Madonna della Cona - Castelsantangelo sul Nera (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito