Descrizione evento: In occasione de LA BATTAGLIA DELLE NAZIONI, la rievocazione storica che si tiene ogni anno a Sentinum, abbiamo organizzato un avventuroso itinerario (con ritrovo a Sentinum) negli angoli più affascinanti del fiume Sentino. Paesaggi Jurassici, lontani dalle spiagge affollate. Andremo alla ricerca di percorsi nelle fresche acque del fiume. Là dove l’acqua si imbatte e leviga incessantemente la roccia, dove si creano piscine naturali, ed anse spettacolari.



Ritrovo: h 16,00 presso Sentinum Bistrot

Parco Archeologico di Sentinum SP16, 60041 Sassoferrato AN



DIFFICOLTA': T-E turistico escursionistica

Durata percorso: 3 ore e mezzo circa

Lunghezza: 3,5km

Tariffa: 8euro (comprende visita guidata con guida AIGAE + Assicurazione).



*A conclusione dell'escursione per chi lo desidera al Parco Archeologico di Sentinum c'è un punto ristoro "Sentinum Bistrot" in cui degustare birra artigianale e vini locali con musica live.



? PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA tramite tel o email):

? hiking@happennines.it

? +39 0732 956257



L'escursione organizzata da Happennines nell'ambito del progetto Hiking Apennines sarà condotta da Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), scarpe scoglio, costume, cappello, acqua, spuntino al sacco, medicinali personali, occhiali da sole, crema solare, documenti ed effetti personali.